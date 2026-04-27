Alertă pentru România. Cum poate instabilitatea politică să arunce în aer deficitul și ratingul de țară

Instabilitatea politică din România atrage atenția presei internaționale, după ce PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Ilie Bolojan. Bloomberg și alte publicații externe avertizează asupra riscurilor economice, într-un moment în care stabilitatea guvernamentală este vitală pentru gestionarea deficitului bugetar.

Escaladarea tensiunilor politice și alianța neașteptată PSD-AUR

Scena politică din România traversează un moment de maximă tensiune după ce agenția Bloomberg a confirmat planurile social-democraților de a colabora cu AUR pentru înlăturarea Executivului condus de Ilie Bolojan. Redactarea unei moțiuni de cenzură comune a fost anunțată oficial de Marian Neacșu și Petrișor Peiu, marcând o escaladare semnificativă a conflictului dintre foștii parteneri de guvernare. Această ruptură vine pe fondul criticilor dure aduse premierului Bolojan privind politicile de austeritate și a refuzului acestuia de a demisiona, gest care a culminat cu retragerea miniștrilor PSD din cabinet. Deși liderii social-democrați au evitat să confirme o alianță de lungă durată cu AUR, cooperarea punctuală pentru dărâmarea guvernului este văzută de analiști drept un pas decisiv care ar putea schimba configurația puterii chiar la începutul lunii mai.

Avertismentele Bloomberg și vulnerabilitățile economice

Contextul politic fragil a generat o undă de șoc pe piețele internaționale, Bloomberg trăgând un semnal de alarmă încă din a doua jumătate a lunii aprilie. Instabilitatea actuală îngrijorează investitorii și agențiile de rating, care consideră că un guvern stabil este absolut esențial pentru gestionarea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. România a început anul 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar orice blocaj administrativ riscă să ducă la retrogradarea ratingului de credit la categoria „junk”. Impactul este deja vizibil în costurile de împrumut ale țării, care sunt cele mai mari din regiune, obligațiunile în dolari având performanțe slabe din cauza riscului politic ridicat asociat demiterii premierului Bolojan.

Calculele parlamentare și arhitectura unei noi majorități

Din perspectivă matematică, succesul moțiunii de cenzură depinde de o mobilizare exemplară a opoziției. Pentru ca guvernul să cadă sunt necesare 233 de voturi, în condițiile în care PSD și AUR controlează împreună aproximativ 220 de mandate. Această diferență de 13 voturi obligă inițiatorii să caute susținere în rândul parlamentarilor neafiliați sau din alte grupuri politice. În ciuda acestui efort tehnic comun, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ținut să precizeze că o colaborare punctuală pe moțiune nu echivalează cu o alianță de guvernare, încercând să tempereze speculațiile privind o viitoare structură executivă mixtă. Totuși, dinamica negocierilor sugerează că barierele politice anterioare au devenit mult mai flexibile în fața obiectivului comun de a schimba premierul.

Gestionarea crizei de la Palatul Cotroceni

Declinul rapid al coaliției formate în vara anului 2025 a forțat o intervenție de mediere la cel mai înalt nivel. Președintele Nicușor Dan a încercat să restabilească un climat de liniște prin consultări separate cu liderii partidelor, transmițând un mesaj de calm către populație și partenerii externi. În încercarea de a menține funcționalitatea statului, șeful statului a semnat numirile miniștrilor interimari propuși de premierul Bolojan pentru a acoperi golurile lăsate de demisiile social-democraților. Cu toate acestea, supraviețuirea actualei formule guvernamentale rămâne sub semnul întrebării, viitorul administrativ al țării depinzând acum exclusiv de rezultatul votului parlamentar programat pentru perioada următoare.