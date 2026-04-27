PNL nu exclude posibilitatea unor alegeri anticipate. Anunțul făcut de liberali -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat că PNL nu exclude posibilitatea unor alegeri anticipate. În același timp, Vasile Blaga a anunțat că partidul va rămâne în opoziție dacă PSD și AUR vor reuși să dărâme Guvernul Bolojan.

„Deciziile sunt luate într-un Birou Politic Național care a luat decizia ca, în ipoteza în care Partidul Social Democrat dărâmă Guvernul condus de Ilie Bolojan, să nu mai existe colaborare cu Partidul Social Democrat.

Fără îndoială, soluția este opoziția și nu excludem varianta alegerilor anticipate. Sper să nu-i dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne temem foarte tare”, a declarat senatorul Daniel Fenechiu.

Întrebat cum vede anunțul făcut de reprezentanții PSD și AUR privind depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, liberalul Vasile Blaga a răspuns: „E constituțional. Se legalizează astfel, probabil, o nouă majoritate.”

”Avem o decizie... poziția noastră este clară în partid. Dacă se creează o nouă majoritate, noi nu vom face parte din ea”, a mai spus Blaga.