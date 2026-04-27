Accident în lanț, în centrul Ploieștiului. Patru mașini implicate, trei oameni răniți

Un accident rutier în lanț a avut loc luni după-amiază pe Bulevardul Republicii din Ploiești, una dintre cele mai circulate artere ale orașului. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, incidentul a fost declanșat de o femeie în vârstă de 48 de ani care se deplasa către zona de nord a municipiului. În timpul mersului, autoturismul condus de aceasta a intrat în coliziune cu un alt vehicul, la volanul căruia se afla un bărbat de 39 de ani. Impactul inițial a generat o reacție în lanț, mașina bărbatului fiind proiectată cu violență într-un al treilea autoturism, condus de un tânăr de 27 de ani.

Coliziunea în lanț și vehiculele implicate

Efectul de domino a continuat pe carosabil, cel de-al treilea vehicul lovit fiind la rândul său proiectat într-un al patrulea autoturism. Acesta din urmă era condus de un tânăr de 29 de ani care circula în aceeași direcție de mers. Carambolul a blocat parțial traficul în zona centrală, resturile celor patru mașini avariate fiind împrăștiate pe banda de circulație, fapt ce a necesitat intervenția rapidă a polițiștilor pentru dirijarea fluxului de mașini și securizarea perimetrului.

Advertising

Advertising

Victimele incidentului și intervenția medicală

Bilanțul medical al accidentului indică trei persoane rănite, toate aflate în cel de-al doilea autoturism implicat în coliziune. Este vorba despre șoferul de 39 de ani și doi pasageri care îl însoțeau. Echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului au evaluat starea victimelor, acestea fiind ulterior transportate la unitatea medicală pentru investigații amănunțite și îngrijiri de specialitate. Din fericire, ceilalți conducători auto implicați în accident au scăpat fără răni care să necesite spitalizarea.

Verificările legale și ancheta poliției

Imediat după producerea evenimentului, polițiștii rutieri i-au testat pe toți cei patru șoferi implicați cu aparatul etilotest. Rezultatele au confirmat că niciunul dintre aceștia nu consumase băuturi alcoolice, valorile afișate fiind negative în toate cazurile. În prezent, oamenii legii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs coliziunea. Pe numele persoanelor vinovate a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.