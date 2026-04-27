MAE atenționare pentru transportatorii români. Restricții de circulație pentru camioane în Slovenia

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru transportatorii români care intenționează să călătorească sau să tranziteze Slovenia, țară care a impus o serie de restricții de circulație pentru camioanele a căror greutate depășește 7,5 tone.

”Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români transportatori de marfă, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Slovenia, asupra faptului că autoritățile slovene au decis introducerea unei restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în vederea gestionării eficiente a traficului, precum și pentru îmbunătățirea fluxului de tranzit la punctele de trecere a frontierei, în contextul sărbătorilor legale”, a transmis MAE printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, restricțiile de trafic pentru camioane cu greutate peste 7,5 tone se aplică după cum urmează:

* în fiecare duminică;

* punctual, restricții la data de 27 aprilie 2026 (excepție făcând transportul legat de operațiunile din Portul Koper), respectiv la data de 1 și 2 mai 2026 (între orele 8:00 și 22:00).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Ljubljana: +38 615 058 294, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Slovenia: +38 640 980 068.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://ljubljana.mae.ro și https://www.mae.ro/ și reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziție aplicația ''Călătorește informat'' care oferă informații și sfaturi de călătorie.