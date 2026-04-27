Andrei Caramitru: ”Căderea guvernului va duce euro la 7 lei. Investitorii se vor retrage dacă pică Bolojan”

Sursă: Realitatea PLUS

Andrei Caramitru, consultant financiar și fost consilier al președintelui USR, a declarat că în momentul în care Guvernul Bolojan va pica euro va ajunge la 7 lei.

„Noi avem cam trei săptămâni, în mod real, rezerve la nivelul BNR-ului pentru a ține leul cât de cât într-o... hai, două, depinde de cât de agresiv este. Toți cei 11 miliarde care trebuiau să intre, care susțineau leul, probabil că n-o să mai intre. Deci, în momentul ăla vorbim de un leu la șapte.

Orice finanțator normal la cap va vinde leul imediat. Va vinde titluri de stat și nu va mai băga niciun ban. Avem 60% din PIB datorie, PIB de 400 de miliarde, deci 250 de miliarde de euro datorie. Iar reînnoirea datoriilor, nu datoria nouă pe deficitul vechi, vorbim de zeci de miliarde, deci miliarde pe lună, plus miliarde pe deficitul nou.

Asta e unu. După aia, doi: ce faci că există miliarde de euro în lei în băncile locale, deținute atât de oamenii de aici, cât și de investitori străini, care de mâine e posibil să zică: «Ok, păi mi-e frică și atunci îmi vând leul și cumpăr euro să mă protejez»?”, a declarat Andrei Caramitru.

Advertising