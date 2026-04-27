O mașină a intrat într-un tramvai în care se aflau 100 de călători. Doi pasageri au fost răniți

Intervenție de urgență la Timișoara, luni seară, după o coliziune violentă între un tramvai plin cu 100 de pasageri și un autoturism. Accidentul s-a soldat cu două victime, ambele din rândul călătorilor, care au necesitat îngrijiri medicale la fața locului. Echipele de salvare și Poliția Rutieră sunt prezente în zona incidentului, traficul fiind blocat.

Un accident rutier a avut loc luni seară, în jurul orei 19:00, pe strada C. Brediceanu din Timișoara, mobilizând rapid forțele de intervenție ale județului. Impactul s-a produs între un autoturism condus de o femeie, care se afla singură în mașină, și un tramvai aflat în plină cursă. Conform datelor furnizate de vatman, în momentul coliziunii, în mijlocul de transport în comun se aflau aproximativ 100 de călători, fapt ce a ridicat imediat starea de alertă a salvatorilor din cauza numărului mare de persoane implicate.

Mobilizarea masivă a echipajelor de urgență

Imediat după apelul la numărul unic de urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș a direcționat spre locul accidentului o structură complexă de intervenție. Dispozitivul a fost format din 11 pompieri care au operat o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale destinate transportului de victime multiple, o autosanitară SMURD și o motocicletă SMURD, capabilă să ajungă rapid prin traficul aglomerat. Prezența acestui număr mare de echipaje a fost esențială pentru a gestiona triajul rapid al pasagerilor din tramvai și pentru a asigura perimetrul în vederea prevenirii altor riscuri.

Evaluarea victimelor și asistența medicală

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că doar două persoane dintre cei aproximativ 100 de pasageri ai tramvaiului au solicitat asistență medicală. Cele două victime au fost preluate imediat de personalul SMURD pentru o evaluare amănunțită a stării de sănătate chiar la locul impactului. După stabilizarea inițială și acordarea primului ajutor, salvatorii au decis transportarea acestora la unitatea spitalicească pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, în timp ce restul călătorilor și șoferița autoturismului nu au prezentat leziuni care să necesite internarea.