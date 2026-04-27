De ce este sănătos să consumăm cât mai des murături. Recomandarea Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic readuce în discuție un subiect despre care a mai vorbit: consumul de zeamă de varză murată. Specialistul recomandă această băutură datorită beneficiilor sale pentru sănătate, explicând că este un produs rezultat din fermentație lactică, cu efect probiotic, care ajută la menținerea echilibrului florei intestinale. Prin urmare, consumul regulat poate contribui la o digestie mai bună și la întărirea sistemului imunitar.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, nutriționistul a evidențiat proprietățile acestei băuturi, subliniind că zeama de varză murată funcționează ca un „transfer” de bacterii benefice către intestin. Ea a menționat și utilitatea acesteia în cazul mahmurelii, explicând că poate sprijini ficatul în eliminarea alcoolului și contribuie la rehidratarea organismului.

Totodată, medicul a reamintit importanța consumului de legume fermentate, precum varza murată sau alte murături, mai ales în sezonul rece. Acestea sunt bogate în fibre, vitamina C, betacaroten, calciu și fier, având în același timp un aport caloric redus.

În acest context, Mihaela Bilic încurajează includerea mai frecventă a murăturilor în alimentație, nu doar din motive medicale, ci și ca măsură de prevenție și pentru menținerea unei stări generale bune de sănătate.

Advertising

Advertising

„Cine știe ce beau eu aici? Este fermentată, acră, sărată și are gust de putină! Da, da, este zeamă de varză murată. Varza murată înseamnă fermentație lactică și efect probiotic. Când beți zeamă de varză murată, gândiți-vă că faceți un fel de transfer de bacterii benefice în intestinul vostru. Și asta înseamnă digestie mai bună și imunitate crescută. Ca să nu mai zic ce bună e zeama de varză după un exces de alcool. Ajută ficatul să elimine alcoolul mai repede din sistem și ajută și la rehidratare. Așa că, de câte ori vedeți sticla asta verde, luați-o acasă, că e sănătoasă,” a spus nutriționistul pe contul său de socializare.

