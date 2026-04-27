UDMR nu va vota moțiunea PSD-AUR. Ce mesaj a transmis un lider al Uniunii?

27 apr. 2026, 13:42
Actualizat: 27 apr. 2026, 13:45
Attila Cheke, ministrul Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, luni, că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură și nu va face parte dintr-un guvern susținut instituțional de AUR.

UDMR nu va vota moțiunea. UDMR nu poate funcționa într-un Guvern susținut de AUR”, a afirmat Attila Cseke luni, la preluarea mandatului interimar de ministru al Sănătății.

Liderul UDMT a precizat că moțiunea de cenzură este „ prerogativă constituțională a oricărei opoziții și vedem procedural ce se va întâmpla”.

Cheke a precizat că își va continua activitatea la Ministerul Sănătății, acolo unde a preluat mandatul interimar: „Voi continua proiectele lăsate la Ministerul Sănătății.”

Citește și:

Mai multe articole despre

