UDMR nu va vota moțiunea PSD-AUR. Ce mesaj a transmis un lider al Uniunii?

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, luni, că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură și nu va face parte dintr-un guvern susținut instituțional de AUR.

„UDMR nu va vota moțiunea. UDMR nu poate funcționa într-un Guvern susținut de AUR ”, a afirmat Attila Cseke luni, la preluarea mandatului interimar de ministru al Sănătății.

Liderul UDMT a precizat că moțiunea de cenzură este „ prerogativă constituțională a oricărei opoziții și vedem procedural ce se va întâmpla”.

Cheke a precizat că își va continua activitatea la Ministerul Sănătății, acolo unde a preluat mandatul interimar: „Voi continua proiectele lăsate la Ministerul Sănătății .”

