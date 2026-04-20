Doliu la Hollywood: actorul Patrick Muldoon a murit la 57 de ani

Decesul vine la scurt timp după ce actorul își anunțase entuziasmul pentru un nou proiect cinematografic. Acesta dezvăluise că face parte din distribuția filmului „KOCKROACH”, regizat de Matt Ross, alături de nume importante precum Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin. Filmările aveau loc în Australia.

Carieră marcată de roluri emblematice

Născut în San Pedro, California, Patrick Muldoon și-a construit o carieră solidă în televiziune și film. A devenit cunoscut publicului larg pentru rolul Austin Reed din Days of Our Lives, unde a jucat între 1992 și 1995, revenind ulterior în 2011.

Un alt rol important a fost cel al lui Richard Hart din serialul Melrose Place, unde a interpretat un personaj negativ memorabil. De asemenea, a apărut în producții populare precum Saved by the Bell.

Pe marele ecran, actorul a rămas în memoria fanilor pentru rolul Zander Barcalow din filmul SF Starship Troopers, unde a jucat alături de actori precum Denise Richards și Casper Van Dien.

Pasiunea pentru muzică

Cel mai recent proiect cinematografic al său, thrillerul „Dirty Hands”, urmează să fie lansat în Statele Unite în această perioadă. În paralel cu actoria, Patrick Muldoon a avut și o carieră muzicală, lansând piese precum „I Believe” și „Gray Again”.

Moartea sa neașteptată lasă un gol în industria divertismentului, iar fanii din întreaga lume îi aduc un ultim omagiu celui care a marcat generații prin rolurile sale.