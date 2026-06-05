UDMR decide astăzi dacă susține viitorul Guvern condus de Eugen Tomac: ședință crucială de la ora 10.00
Kelemen Hunor/ Inquam Photos/ George Călin
Conducerea UDMR se reunește în această dimineață pentru a decide dacă intră în formula de susținere a noului Guvern. Votul liderilor Uniunii este considerat esențial pentru consolidarea unei majorități parlamentare în jurul viitorului Cabinet. De altfel, toate partidele vor avea ședințe cruciale pentru a decide dacă vor vota sau nu cabinetul Eugen Tomac.
Cei de la UDMR se vor întâlni într-o ședință în mai puțin de o oră. La ora 10:00 este programată să înceapă ședința în cadrul căreia aceștia vor decide dacă vor vota sau nu guvernul Eugen Tomac.
Mai mult decât atât, mai toate partidele se vor întâlni cel mai probabil în zilele următoare pentru a decide dacă vor vota sau nu guvernul.
În ceea ce privește Partidul USR, liderul formațiunii politice Dominic Fritz a anunțat deja că va purta o discuție cu premierul propus Eugen Tomac, dar respinge orice colaborare cu Partidul Social Democrat. De altfel, știm că aceasta a fost poziția partidului încă de când moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut.
Aceasta este și poziția Partidului Național Liberal, iar în ceea ce privește Partidul AUR, liderul George Simion a declarat faptul că partidul pe care îl conduce nu va vota un guvern din care formațiunea nu va face parte.
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