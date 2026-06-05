UDMR decide astăzi dacă susține viitorul Guvern condus de Eugen Tomac: ședință crucială de la ora 10.00

Sursă: Realitatea PLUS

Conducerea UDMR se reunește în această dimineață pentru a decide dacă intră în formula de susținere a noului Guvern. Votul liderilor Uniunii este considerat esențial pentru consolidarea unei majorități parlamentare în jurul viitorului Cabinet. De altfel, toate partidele vor avea ședințe cruciale pentru a decide dacă vor vota sau nu cabinetul Eugen Tomac.

Cei de la UDMR se vor întâlni într-o ședință în mai puțin de o oră. La ora 10:00 este programată să înceapă ședința în cadrul căreia aceștia vor decide dacă vor vota sau nu guvernul Eugen Tomac .

Mai mult decât atât, mai toate partidele se vor întâlni cel mai probabil în zilele următoare pentru a decide dacă vor vota sau nu guvernul.

În ceea ce privește Partidul USR, liderul formațiunii politice Dominic Fritz a anunțat deja că va purta o discuție cu premierul propus Eugen Tomac, dar respinge orice colaborare cu Partidul Social Democrat. De altfel, știm că aceasta a fost poziția partidului încă de când moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut.

Aceasta este și poziția Partidului Național Liberal, iar în ceea ce privește Partidul AUR, liderul George Simion a declarat faptul că partidul pe care îl conduce nu va vota un guvern din care formațiunea nu va face parte.