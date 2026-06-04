UDMR decide vineri poziția față de noul Guvern: ședință crucială
UDMR
Conducerea UDMR se reunește vineri într-o ședință pentru a decide dacă va susține noul Executiv. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a avut joi o discuție informală cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor purtate cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru formarea unei noi majorități parlamentare.
Şedinţa conducerii UDMR vine în contextul anunţului aşteptat privind desemnarea unui premier de către preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a avut în ultimele zile discuţii cu liderii fostei coaliţii de guvernare, pentru găsirea unei noi majorităţi care să voteze un noul guvern, în Parlament.
Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a confirmat pentru News.ro că vineri a fost convocată o şedinţă a conducerii partidului care să analizeze susţinerea unui nou executiv.
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