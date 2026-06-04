George Simion, despre Eugen Tomac: „Un surogat, un afront la adresa democraţiei şi a poporului român”

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac dur după ce președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.

Liderul AUR a susținut, într-o intervenție la Realitatea PLUS că desemnarea reprezintă o continuare „loviturii de stat” din decembrie 2024 și a afirmat că formațiunea sa nu va susține sub nicio formă viitorul Executiv.

„AUR a fost de partea românilor”

„AUR, de când a pornit, în 1 decembrie 2019, a fost de partea bună a cauzelor pentru care a militat și de partea românilor. Din păcate, mergem din rău în mai rău și un om care are nici 50.000 de voturi în spate, pentru că el a luat 1,88% la ultimele alegeri, nici măcar pe partidul lui, ci candidând pe partidul domnului Ludovic Orban, care nu îl mai susține pe Nicușor Dan..

Deci împreună, Ludovic Orban cu Eugen Tomac și cu alții, au primit din partea românilor niște zeci de mii de voturi. Ceea ce face Nicușor Dan astăzi, ceea ce se aștepta și am văzut asta în ochii dumnealui și în ochii domnului Nicușor Dan și în ochii domnului Tomac, de la consultări, este nimic altceva decât continuarea loviturii de stat dată pe 6 decembrie 2024, furtul voinței românilor care au mers în 24 noiembrie, 1 decembrie și începuseră pe 6 decembrie să meargă la vot și voința lor a fost anulată.”

Acuzații privind lipsa de legitimitate

„E exact aceeași poveste pe care o auzim de un an și jumătate din partea unora care nu au legitimitate politică, aceeași politică bazată pe frică, aceleași sperieturi, aceleași etichete cu rușii, cu direcția pro-occidentală, pro-europeană, cu niște oameni care stau închiși în birouri de frica românilor, care ne spun nouă ce își doresc românii.

Am auzit niște enormități astăzi în discursul lui Nicușor Dan de m-a speriat, chiar și pe mine. Nu știam că românii își doresc digitalizare, de exemplu. Am auzit niște enormități despre un individ care ar fi independent, dar el e președinte de partid.”

Referiri la digitalizare și la declarațiile lui Nicușor Dan

„Vorbim de digitalizare, poate digitalizarea aceea de 196 de milioane de euro dată cu dedicație pentru Digi24. Eu l-am auzit pe Nicușor Dan spunând tare și răspicat că românii își doresc anumite lucruri, printre care și digitalizare. Românii se exprimă conform cadrului constituțional la vot, alegându-și oamenii care să îi reprezinte. Pe Eugen Tomac nu l-a ales nimeni. Și atunci nu poate Nicușor Dan să spună ce-și doresc românii de la viitorul guvern nominalizând o persoană care nu a fost votată de români.”

„Românii discută despre taxe și facturi, nu despre pericole imaginare”

„Trebuie să spunem foarte clar că ni s-a spus că vin rusii, ni s-a spus că se prăbușește economia, ni s-a spus că pică leul, ni s-a spus că ieșim din Uniunea Europeană, ni s-a spus că România va deveni un stat izolat. Astăzi, după un an de guvern a acestei coaliții, care se pare că îl va susține pe Eugen Tomac, pentru că altfel eu nu înțeleg logica, și-l somez pe Sorin Grindeanu să spună dacă în cadrul consultărilor de la Cotroceni a pronunțat numele lui Eugen Tomac, pentru că dacă nu, va trebui să sesizeze Curtea Constituțională pentru un conflict între puterile statului.

Nu poți să-l nominalizezi pe Eugen Tomac și să spui enormitățile pe care vi le-am înșirat mai devreme, când românii nu discută despre pericolele imaginare la care se referă Nicușor Dan. Românii cu care eu vorbesc zi de zi discută despre taxe mai mari, despre facturi mai mari, despre datorii mai mari, despre un nivel de trai tot mai greu de susținut.”

Măsurile promovate de AUR în Parlament

„Știți, ați spus mai devreme că oamenii au așteptări ce să facem în Parlament și facem. Am făcut acum două săptămâni o lege prin care au și angajații acces la profitul patronilor și firmelor la care lucrează și pot, într-un fel, antreprenorii să își mai deducă, fără să fie taxați și supraimpozitați, să-și deducă o parte din profit. Săptămâna asta, la Comisia de Buget-Finanțe, am încercat și am făcut un pas major pentru revenirea la contractele part-time.”

Critici la adresa coaliției și a susținătorilor lui Tomac

„Dar să nu amăgim românii, noi avem doar 20% din Parlament și nu o să putem face mai nimic pentru că această coaliție și acest sistem care a anulat alegerile pe 6 decembrie 2024 există, funcționează, se pun în spatele lui Eugen Tomac și Nicușor Dan, din ceea ce văd. Sper să nu fie cazul. Sper ca Eugen Tomac să nu fie votat în Parlament când va veni cu o echipă de tehnocrați închipuiți. De fapt, oameni care nu au susținere populară.”

Apel către parlamentari

„Trebuie să explicăm oamenilor că singura cale prin care va trece acest guvern al lui Eugen Tomac este dacă strâng 233 de voturi. Exact câte a trebuit să strângem noi pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Și noi am strâns 281 de voturi în acel moment. Și de aceea este important să nu ajungă în acel punct, să nu fie prezenți 233 de parlamentari ca să vadă românii clar, să spună fiecare parlamentar PSD, fiecare parlamentar PNL, fiecare parlamentar UDMR, acolo la Miercurea Ciuc la Sfântul Gheorghe, în Odorheiu Secuiesc, dacă îl susțin pe acest Eugen Tomac.

Pentru că românii, indiferent de etnie, nu l-au susținut pe acest Eugen Tomac, după cum, din tot ce văd și aud din partea românilor care mă văd pe stradă, nici Nicușor Dan nu a avut această susținere populară, în ciuda a ceea ce se laudă el.”

Despre statul paralel

„Faptul că nu avem dovezi, faptul că avem un sistem securistic și un stat paralel care a anulat românilor exprimată democratic și un sistem paralel care caută și se agață de funcție, asta nu este un motiv să girăm o monstruoasă coaliție, cum am avut odată în istoria noastră.

O monstruoasă coaliție a timpurilor noastre care este tot mai mică, tot mai restrânsă, tot mai izolată de societate și tot mai disperată să amâne inevitabilul.”

AUR spune că este pregătit să guverneze

„AUR a spus clar, cu subiect și predicat, da, ne asumăm guvernarea, AUR este dispus să pună umărul scoaterii României din criză și ei continuă să ne sfideze și să ne sfideze votul românilor. Dacă nu își doresc și nu își doresc să respecte voința românilor, vom ajunge să cerem vot pentru președintele României și pentru un parlament care să reflecte voința românilor.”

Întrebarea adresată partidelor care au participat la consultări

„A pronunțat cineva la Cotroceni numele lui Eugen Tomac? Da sau nu? Din partidele care au participat la acele discuții. Pentru că, repet, realitatea pe care o trăiesc românii în viața de zi cu zi și realitatea prezentată de la Palatul Cotroceni par să fie două lumi complet diferite.”

Nu respectă Constituția, nu respectă legea, nu respectă democrația, nu respectă nimic. Este, cum să vă zic, țara în acest moment, România este după chipul și asemănarea lui Nicușor Dan.

Să vii cu așa ceva încalcă orice imaginație, orice coșmar pe care l-am putea avea. Nu se poate continua așa. Nicușor Dan a vorbit astăzi despre felul în care s-a redresat economia. Nu s-a redresat economia. Nu înțelege că în viața de zi cu zi românii trăiesc din ce în ce mai greu.”

„AUR nu va vota sub nicio formă”

„Oricine propus de AUR pentru un cabinet de miniștri e mai bun decât Eugen Tomac, care nu are voturile populației nici măcar cât să intre în Parlament. Repet, nimeni dintre actualii parlamentari, nu mă interesează ce ordine vor primi de la preşedinţii de partide, dar nimeni din actualii parlamentari nu trebuie să intre în sală în momentul votului acestui surogat, acestui afront la adresa democraţiei şi la adresa poporului român.

M-aţi întrebat la început ce va face AUR. AUR va rămâne alături de poporul român în încercarea de a ieşi din această criză constituţională, din această lovitură de stat, din acest afront adus demnităţii noastre ca popor. Pentru că nu poţi să anulezi nişte alegeri, acum practic se anulează şi alegerile parlamentare. Nu mai contează nici votul cetăţenilor care au votat pe 1 decembrie.

Aşadar, Nicuşor Dan, dacă nu-şi revizuieşte atitudinea, nu o să mai fie preşedinte într-o logică cât se poate de normală. Dar nu ameninţ şi vreau să nu fie luată ca o ameninţare ceea ce am spus. Eu mă situez de partea normalităţii.”

Mesaj pentru celelalte partide

„Ce spune PNL, ce spune premierul demis Ilie Bolojan? Vom vedea ce spune USR, pentru că am văzut niște reacții cel puțin ciudate, spunându-și că dacă își vor lăsa miniștrii acolo în funcție, vor putea susține. Vom vedea ce zic și cei de la PSD.

AUR nu are alte comentarii de făcut, în afara faptului că nu vom vota sub nicio formă, de aceea, pentru a ieși din orice zonă de suspiciune, nu vom băga nicio bilă în nicio urnă. Nu vom vota și eu aștept propunerea decentă. Noi am purtat niște discuții exploratorii când am fost la Cotroceni. Este inacceptabil acest nume de premier pentru noi și pentru români.”