Ploile torențiale au provocat inundații în două localități din județul Giurgiu- FOTO

Ploile abundente care au afectat județul Giurgiu în noaptea de joi spre vineri au provocat inundații în două localități aflate sub avertizare meteorologică de cod portocaliu. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din gospodării și de pe străzi, după ce precipitațiile au dus la acumulări importante de apă.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu, una dintre intervenții a avut loc în satul Dobreni, comuna Vărăști, unde apa rezultată în urma ploilor torențiale a inundat curtea unei gospodării și beciul locuinței. În subsol, nivelul apei a ajuns la aproximativ 50 de centimetri.

O altă solicitare a fost înregistrată în localitatea Valea Dragului, unde o familie a cerut ajutor după ce apa a acoperit aproximativ 500 de metri pătrați din curtea proprietății și circa 100 de metri pătrați din carosabil.

În ambele situații, echipele de intervenție de la Stația de Pompieri Colibași și ISU Giurgiu au acționat cu echipamente specifice pentru evacuarea apei și limitarea pagubelor.

În ultimele 24 de ore, 14 localități din județ s-au aflat sub avertizare cod portocaliu de vreme severă, fiind vizate de averse torențiale, grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 60 km/h.

Printre localitățile afectate de avertizarea de cod portocaliu s-au numărat Băneasa, Izvoarele, Prundu, Daia, Gostinu, Comana, Vărăști, Hotarele, Colibași, Valea Dragului, Greaca, Gostinari și Herăști. În restul județului, meteorologii au emis avertizări de cod galben pentru ploi și vânt puternic.

Autoritățile monitorizează în continuare situația și recomandă populației să respecte indicațiile transmise în perioadele cu fenomene meteorologice severe.