Val de reacții în mediul online după un videoclip publicat de Poliția Română. Ce a stârnit controversele

Sursă: Realitatea.Net

Poliția Română a vrut să fie amuzantă pe internet, dar a stârnit un val de nemulțumire. Un clip conceput într-o notă umoristică a atras sute de reacții din partea internauților, care au taxat dur instituția și faptul că siguranța publică este tratată cu superficialitate.

Un videoclip publicat joi, 11 iunie, de Poliția Română pe rețelele de socializare a stârnit mii de reacții și a declanșat o dezbatere aprinsă în mediul online. Materialul, conceput ca un pamflet menit să relaxeze comunicarea instituției, a strâns rapid sute de comentarii. Dacă o parte din public a gustat gluma, majoritatea internauților au taxat dur inițiativa, considerând-o nepotrivită pentru o autoritate publică.

„Maimuțăreală” și deficit de personal: Criticile dure ale internauților

Cei mai mulți dintre cei care au comentat s-au arătat deranjați de tonul neserios al clipului, argumentând că o instituție responsabilă cu siguranța cetățenilor nu ar trebui să facă „comedie” pe internet. Oamenii au reclamat că o astfel de abordare știrbește din autoritatea și respectul de care poliția ar trebui să se bucure în fața infractorilor.

Pe lângă reproșurile legate de conținutul considerat penibil sau infantil, mulți utilizatori au adus în discuție problemele reale de pe teren. S-a atras atenția asupra deficitului uriaș de personal din stradă, estimat de unii comentatori la 30-35%, sugerându-se că resursele logistice și umane sunt irosite pe clipuri inutile de marketing. De asemenea, gluma nu a fost privită cu ochi buni nici în contextul unor eșecuri răsunătoare din cazuri celebre; internauții au taxat faptul că poliția face scenete în loc să prindă infractori periculoși, amintind, de exemplu, de cazul criminalului Emil Gânj, despre care nu se mai aude nimic.

Nici aspectul sau atitudinea actorilor din clip nu au scăpat de ironiile dure ale publicului, unii întrebându-se retoric dacă profilul instituției nu a fost cumva spart de hackeri sau dacă cei de la marketing nu ar trebui supuși unui test antidrog.

„Mai zâmbiți și voi”: Tabăra celor care au apreciat abordarea relaxată

La polul opus, au existat și voci care au sărit în apărarea Poliției Române, apreciind „momentul artistic” și tentativa de a sparge tiparele unei comunicări tradițional rigide. Acești utilizatori au salutat direcția mai prietenoasă și mai „cool” de comunicare, considerând că societatea are nevoie de o doză de umor și de mai puțină încrâncenare.

Susținătorii au oferit ca exemplu modele de succes din străinătate, precum postările virale și relaxate ale departamentelor de poliție din Statele Unite, unde glumele nu sunt privite ca o lipsă de respect, ci ca o punte de legătură cu comunitatea. În viziunea lor, reproșurile masive din subsolul postării reprezintă doar un „hate” nejustificat, publicul român fiind îndemnat să fie mai tolerant și să trateze pamfletul ca atare.