Dosarul PFIZER: cea mai mare presiune a statului român. Jaful din pandemie: factură de 680 de milioane de euro

Sursă: Realitatea PLUS

Sute de milioane de euro pentru zeci de milioane de doze de vaccin, contractate în avans ajung acum pe nota de plată a României. Totul după deciziile luate în pandemie de guvernul Florin Cîțu și de miniștrii sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. În timp ce ancheta DNA este încă în desfășurare, românii așteaptă un răspuns clar: cine a decis și cine plătește.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că obligația de plată a României de aproximativ 680 de milioane de euro către compania Pfizer reprezintă una dintre cele mai mari presiuni financiare cu care se confruntă în prezent statul român. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere personajelor politice, care nu au răspuns până la această oră la solicitări.

Documente bombă. Cine a trădat românii în pandemie?

Scandalul care costă acum România 680 de milioane de euro începe încă din plină pandemie, atunci când achiziția vaccinurilor se făcea centralizat la nivelul Uniunii Europene, prin acorduri negociate de Comisia Europeană, condusă, ca și acum, de Ursula von der Leyen, în numele statelor membre. DNA arată că statele aveau și o clauză de parafare a contractelor, prin care puteau refuza în termen de cinci zile vaccinurile de care nu aveau nevoie.

Ministrul interimar al Finanțelor a declarat că obligația de plată a României de aproximativ 680 de milioane de euro către compania Pfizer reprezintă una dintre cele mai mari presiuni financiare cu care se confruntă în prezent statul român.

„Această sumă trebuie plătită la două luni de la notificarea oficială. Astăzi, nu avem încă notificarea oficială, dar această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB, deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, sumă care nu va putea foarte ușor să fie acomodată în cheltuielile bugetare, în acest an, dat fiindcă nici n-a fost prognozată.” , a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a transmis că negocierile cu Pfizer nu sunt deloc ușoare. În tot acest timp, fostul ministru USR Vlad Voiculescu a pierdut procesul cu PSD, după ce reclamat că a fost defăimat cu privire la achizițiile vaccinurilor anti-Covid .

Alexandru Rogobete a efectuat o vizită la Washington pentru negocieri în cazul banilor datorați. România ar putea primi, în contul sumei de 680 milioane de euro, medicamente inovative.

„Negocierea continuă. În momentul de față nu mai este o negociere pentru că noi am discutat cu compania Pfizer și am pus pe masă toate scenariile noastre. așteptăm din partea lor un răspuns și modul în care vor să continue discuțiile și eventualele viitoare negocieri. Nu cred că acest proces va fi influențat de un om sau de plecarea mea de aici sau de venirea altcuiva. Este un proces pentru țară. Este o strategie pentru țară. Până la urmă oricine vine aici normal la cap ar continua toate aceste lucruri care fac bine acestei țări.”, a anunțat Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății.

Eșecul guvernelor din pandemie îi arde pe români la buzunare

Fostul ministru USR al Sănătății, Vlad Voiculescu, declară că Florin Cîțu și Klaus Iohannis au vrut să ia tot capitalul politic de pe urma vaccinării, iar tot ce ținea de contracte era decis de premier.

Deși România comunicase Comisiei Europene un număr de 10,7 milioane de persoane eligibile pentru vaccinare, iar dozele contractate până la 1 ianuarie 2021 ar fi fost suficiente pentru vaccinarea a peste 23 de milioane de persoane, au fost aprobate achiziții suplimentare masive.

În același timp, Voiculescu dădea vina pe Cîțu referitor la deciziile care băgau țara în groapă.

Pe vremea pandemiei, Valeriu Gheorghiță era coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19, tot atunci, românilor li se promitea siguranță și sănătate.

Între timp, conflictul a fost mutat și în instanță. Reuters arată că Pfizer a dat în judecată România și Polonia la finalul lui 2023, într-o instanță belgiană, pentru a forța respectarea contractului negociat de Comisia Europeană.

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila susține că decizia de a nu mai cumpăra cele 29 de milioane de doze a fost corectă.

De cealaltă parte, Vlad Voiculescu susține faptul că România are de achitat aproape 680 de milioane de euro pentru neplata tuturor vaccinurilor anti-COVID Pfizer contractate în pandemie, „era previzibilă” și el nu se consideră vinovat, deși este urmărit penal de DNA de acum aproape 3 ani.

În paralel, la nivel european, cazul vaccinurilor a alimentat și controversa numită „PfizerGate”.

Parchetul European a confirmat oficial, în mai 2024, că investighează achiziția vaccinurilor COVID-19 în UE. Parchetul European a precizat atunci că multe plângeri depuse în Belgia au fost transferate către această structură, care a considerat că faptele intră în competența sa.