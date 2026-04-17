Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că partea română a propus continuarea negocierilor în vederea convertirii sumei datorate în medicamente inovatoare. Acestea ar urma să fie destinate în special pacienților oncologici și celor care suferă de boli rare.

„România are nevoie de acces la inovație, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces”, a transmis ministrul, precizând că propunerea a fost formulată în baza mandatului primit de la Guvern.

Potrivit acestuia, negocierile nu sunt încă finalizate. Reprezentanții Pfizer urmează să revină în perioada următoare cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuțiilor, precum și posibilitatea ca soluția propusă de România să fie analizată și aprobată la nivelul conducerii companiei.

Discuțiile vizează identificarea unei formule care să reducă presiunea bugetară asupra statului român, dar și să asigure acces mai rapid la tratamente de ultimă generație pentru pacienți.