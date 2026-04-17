Potrivit primelor informații, un bărbat a observat grenada și a alertat autoritățile printr-un apel la 112. La fața locului au ajuns echipaje ale ISU și polițiști de la Secția 2, care au securizat zona.

Grenada a fost ridicată de specialiști și urmează să fie analizată

Muniția a fost preluată de specialiștii pirotehniști din cadrul ISU. Aceasta va fi analizată pentru a se stabili dacă este activă și care este proveniența ei. Autoritățile au intervenit pentru a elimina riscul și au verificat zona, pentru a se asigura că nu mai există alte elemente periculoase. Nu au fost raportate victime sau persoane rănite în urma incidentului, conform Pro Lider FM.