Companiile din România nu mai pot aduce muncitori din afara Uniunii Europene, după ce portalul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) prin care se obțin avizele de muncă a fost blocat, acuză Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

Reprezentanții organizației spun că procedura legală este suspendată în așteptarea unui act legislativ, iar efectele sunt deja vizibile. Aproximativ 130 de zidari, finisori și sudori selectați recent pentru o mare companie de construcții nu mai pot intra în țară.

Până acum obținerea avizelor dura în medie patru-cinci luni. Angajatorii susțin că au investit în recrutare și testare, însă întreg procesul este blocat.

Situația apare în contextul pregătirii unei ordonanțe de urgență care ar reforma sistemul de import al forței de muncă.

Patronatul critică decizia autorităților de a suspenda actualul mecanism înainte de introducerea celui nou și avertizează că lipsa lucrătorilor ar putea accentua deficitul din construcții și alte domenii. Organizația cere deblocarea urgentă a portalului și o perioadă de tranziție până la finalul anului 2026.