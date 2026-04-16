Specialistul în grădinărit Michael Griffiths explică ce pași trebuie urmați în această perioadă pentru a obține rezultate vizibile încă de la începutul verii.

Curățarea solului, primul pas esențial

Potrivit expertului, una dintre cele mai importante lucrări de primăvară este curățarea zonei din jurul trandafirilor. Buruienile, frunzele uscate și alte resturi vegetale trebuie îndepărtate pentru a permite plantei să se dezvolte corespunzător.

Această etapă ajută la aerisirea solului și previne apariția bolilor sau a dăunătorilor care pot afecta sănătatea plantelor.

Îngrășământul, cheia unei înfloriri bogate

După curățarea terenului, următorul pas este aplicarea unui îngrășământ adecvat. Acesta oferă nutrienții necesari pentru dezvoltarea armonioasă a trandafirilor și stimulează apariția bobocilor.

Grădinarii recomandă să nu fie amânată această etapă, deoarece primăvara este perioada în care plantele au cea mai mare nevoie de susținere pentru a intra în sezonul de creștere.

Udarea, în funcție de vreme

În cazul în care nu sunt prognozate ploi, este indicat să se asigure și o udare moderată după fertilizare. Apa ajută la absorbția substanțelor nutritive și contribuie la întărirea rădăcinilor.

Specialiștii atrag atenția că lucrările efectuate în această lună influențează direct aspectul trandafirilor pe timpul verii. Lipsa îngrijirii în această etapă poate duce la o înflorire slabă sau la plante mai puțin viguroase.

Respectând aceste recomandări simple, trandafirii pot deveni punctul de atracție al grădinii, oferind culoare și parfum pe tot parcursul sezonului cald.