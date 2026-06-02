Porecla secretă a Nadiei Comăneci. Cum o striga Bela Karolyi în sala de antrenament și de ce toate gimnastele știau ce urmează

Înainte să fie cunoscută în întreaga lume drept „Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci avea un nume cu totul neașteptat în sala de antrenament de la Onești. Dezvăluirea a fost făcută chiar de marea campioană, la întâlnirea emoționantă cu fostele sale colege din echipa olimpică a României, reunite în orașul în care a început una dintre cele mai spectaculoase povești din istoria sportului mondial.

La aproape jumătate de secol de la momentul care a schimbat pentru totdeauna gimnastica feminină, Nadia și fostele sale colege au depănat amintiri din perioada în care petreceau ore întregi în sala de antrenament, sub îndrumarea antrenorilor care aveau să transforme România într-o forță mondială.

Cum a ajuns Nadia Comăneci să fie strigată „Grigore”

În cadrul întâlnirii organizate la Onești, Nadia Comăneci a povestit că, în anii ’70, atunci când se pregătea pentru marile competiții internaționale, antrenorul Bela Karolyi îi atribuiseră o poreclă care nu avea nicio legătură cu imaginea pe care avea să și-o construiască ulterior în sportul mondial.

„Grigore. Bela Karolyi știa de ce. Atunci când era o zi bună și spunea «Grigore, tu conduci!», știam că va fi un antrenament mai puțin dur”, a povestit Nadia Comăneci, amuzată.

Mărturisirea a stârnit zâmbete printre fostele componente ale lotului, care și-au amintit de atmosfera din anii în care România domina competițiile internaționale de gimnastică.

Teodora Ungureanu și povestea poreclei „Așchiuță”

La reuniunea de la Onești a participat și Teodora Ungureanu, una dintre gimnastele care au contribuit la performanțele istorice ale României la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Fosta sportivă a rememorat, la rândul său, porecla pe care a primit-o înainte de a ajunge la lotul de la Onești. Din cauza constituției sale firave, aceasta era cunoscută sub numele de „Așchiuță”.

„Porecla mi-a fost dată pe când eram la Reșița. Fiindcă eram micuță, slabă. Ca o așchie. Atunci antrenorii sau unul dintre băieți, fiindcă ne antrenam în aceeași sală cu gimnaștii, mi-a pus porecla Așchiuță și așa a rămas până am ajuns la Onești”, a spus Teodora Ungureanu.

Pentru copiii acelor vremuri, numele avea și o semnificație aparte. „Așchiuță”, celebra păpușă de lemn, era unul dintre personajele foarte cunoscute în România anilor ’60.

Numele pe care îl folosea familia Teodorei Ungureanu

Discuția dintre fostele campioane a continuat într-o notă relaxată, iar Nadia Comăneci i-a amintit Teodorei Ungureanu că mai exista un nume sub care era cunoscută.

Fosta gimnastă a explicat că, în familie, toată lumea îi spunea Dorina, chiar dacă în acte figura cu numele Teodora.

„Da, mie acasă toată lumea îmi spunea Dorina. De aceasta spuneai? Când m-am născut, mama a vrut să-mi spună Dorina. Tatăl meu n-a fost de acord. A spus că mă va chema Teodora fiindcă pe tata îl chema Tudor. Mama a fost de acord, dar a zis că tot Dorina îmi va spune”, a povestit fosta gimnastă.

Ziua în care Nadia a schimbat istoria gimnasticii

Întâlnirea de la Onești a readus în atenție și momentul care a transformat-o pe Nadia Comăneci într-o legendă a sportului mondial.

Pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, românca a intrat în istorie după ce a primit primul 10 perfect acordat vreodată în gimnastica olimpică feminină, la proba de paralele inegale.

Momentul a rămas celebru și din cauza unei situații neașteptate. Tabela electronică nu a afișat nota 10.00, ci 1.00, deoarece sistemul nu fusese programat să afișeze nota maximă. Organizatorii nu luaseră în calcul posibilitatea ca o gimnastă să obțină perfecțiunea la Jocurile Olimpice.

Performanța a fost doar începutul unui concurs memorabil. La Montreal, Nadia Comăneci a primit de șapte ori nota 10.00 și a cucerit trei medalii de aur, la individual compus, bârnă și paralele inegale. De asemenea, a obținut medalia de bronz la sol și argintul în competiția pe echipe.

Echipa care a scris istorie pentru România

Alături de Nadia Comăneci, din echipa feminină a României au făcut parte Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Anca Grigoraș, Mariana Constantin și Teodora Ungureanu.

România a încheiat competiția olimpică pe echipe pe poziția secundă, fiind devansată doar de Uniunea Sovietică, marea putere a gimnasticii feminine din acea perioadă.

La rândul său, Teodora Ungureanu a urcat pe podium la Montreal, obținând medalia de argint la paralele inegale și medalia de bronz la bârnă.

Și gimnastica masculină a adus României o medalie importantă la acea ediție a Jocurilor Olimpice, prin Dan Grecu, care a cucerit bronzul la inele.

Fostele componente ale echipei olimpice s-au reunit pe 31 mai la Onești pentru a celebra performanțele care au făcut din gimnastica românească un reper la nivel mondial și au rămas, după aproape cinci decenii, unele dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc.