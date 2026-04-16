Din primele informații, accidentul s-a produs joi după-amiază pe DN56A, la ieșirea din localitatea Bucura. Autotrenul încărcat cu tuburi metalice s-a răsturnat în afara părții carosabile, potrivit presei locale.

Șoferul a reușit să iasă singur din cabina autocamionului. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD sosit la fața locului și transportat la spital conștient și cooperant.

Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului, unde au asigurat și măsurile de protecție împotriva incendiilor în zona producerii accidentului rutier.