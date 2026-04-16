Martorul le-a spus polițiștilor că bărbatul semăna cu Gânj, purta un hanorac negru și avea gluga pe cap. În zonă au fost trimise echipaje de poliție care fac verificări pentru a stabili dacă informația se confirmă.

Emil Gânj este căutat de autorități de mai multe luni. Acesta are de executat un an de închisoare pentru nerespectarea unui ordin de protecție și a fost trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat, profanare de cadavre, distrugere, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție.

Bărbatul este acuzat că, în data de 8 iulie 2025, și-ar fi ucis fosta iubită, după care ar fi incendiat trupul acesteia în locuință.