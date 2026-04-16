Tentativa nu a durat mult. Bărbatul a fost oprit de polițiști și a rămas fără autoutilitară, pe lângă o amendă consistentă.

Oprit pe DN1, după ce polițiștii au observat numerele „mascate”

Incidentul a avut loc pe Drumul Național 1, în apropiere de localitatea Oșorhei, unde șoferul a fost tras pe dreapta de echipajele de la rutieră.

Polițiștii au observat că plăcuțele de înmatriculare erau acoperite cu bandă izolatoare, într-o încercare evidentă de a împiedica identificarea vehiculului de către camerele și sistemele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Lovitură dură pentru șoferi: explozie a prețurilor la RCA, majorări sau chiar dublări de preț

Fără rovinietă și fără cartela tahograf

În urma verificărilor, agenții au stabilit că șoferul, în vârstă de 42 de ani, circula fără rovinietă valabilă.

În plus, acesta nu utiliza cartela tahograf, un dispozitiv obligatoriu pentru monitorizarea timpilor de conducere în cazul vehiculelor de transport, ceea ce a agravat situația constatată de polițiști.

Amendă uriașă și autoutilitară confiscată

„Strategia” de a ascunde numerele de înmatriculare l-a costat scump pe șofer. Acesta a fost sancționat cu o amendă de peste 18.000 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii au dispus și reținerea certificatului de înmatriculare, iar autoutilitara a fost confiscată până la intrarea în legalitate.

Reguli noi pentru șoferi în 2026: tot ce trebuie să știi despre înmatricularea mașinii și noile sancțiuni