Acesta încerca să taie rădăcina unui pom cu o drujbă, în momentul în care a fost surprins de un buldoexcavator cu șenile. Potrivit martorilor, șoferul utilajului ar fi dat cu spatele fără să-l vadă pe bărbat, care se afla în zonă.

Victima era conștientă la sosirea medicilor, dar a pierdut mult sânge

Impactul a fost extrem de puternic, iar oamenii care au asistat la scenă au sunat imediat la 112. Echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit victima în viață, însă cu răni foarte grave. Starea bărbatului s-a agravat rapid, din cauza pierderii masive de sânge. În ciuda intervenției medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat, conform presei locale.

La locul tragediei au ajuns și polițiștii, care au început cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. De asemenea, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș va face verificări pentru a vedea dacă au fost respectate toate normele de siguranță la locul de muncă.