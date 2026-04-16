Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit noilor reguli:

-persoanele fizice pot apărea pe listă dacă au datorii de cel puțin 1.200 de lei;

-firmele (persoane juridice) vor fi publicate dacă au restanțe de minimum 5.000 de lei.

Cum au fost stabilite noile valori

„A fost evaluată valoarea standard pentru o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, o valoare impozabilă de 677 de lei metri pătrați, un apartament dintr-o zonă mai marginașă a Capitalei și un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.600 de centimetri pătrați. Iar valoarea de impozit calculată pentru cele două este în jur de 600 de lei, 609 lei anual, deci e vorba de obligații restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil pentru publicarea pe lista rușinii”, a spus Ioana Dogioiu.