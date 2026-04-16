Autoritățile române au stabilit calendarul și procedurile pentru repatrierea Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate în Olanda, operațiune coordonată împreună cu partea olandeză și cu Muzeul Drents.

"Coiful de la Coțofenești a generat un interes remarcabil la nivel internațional, devenind un punct de convergență al unei preocupări colective reale. Acest context oferă și o neașteptată oportunitate de valorizare strategică, cu potențial de a revitaliza imaginea României atât la nivel național, cât și internațional.

I. Repatrierea: se va realiza de partea olandeză, pe cale aeriană, ziua și cursa urmând a fi stabilite și comunicate până pe 16 aprilie.

Transportul va fi însoțit, din partea României, de o echipă formată din doi restauratori și de fostul comisar al expoziției de la Drents, iar, din partea Regatului Țărilor de Jos, de directorul general al Muzeului Drents (Assen).

De la aeroport, transferul către Muzeul Național de Istorie a României va avea loc pe cale rutieră, asigurarea securității bunurilor pe teritoriul național fiind de competența MAI, conform procedurilor aplicabile. Acoperirea mediatică a momentului repatrierii este recomandabil să fie asigurată în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune (SRTv).

II. Conferința de presă: Ministerul Culturii va organiza la Muzeul Național de Istorie a României o conferință de presă dedicată prezentării oficiale a pieselor repatriate, la care sunt invitați să participe directorul Muzeului Drents, reprezentanți ai autorităților publice române implicate, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos, directori de muzee și, online, ministrul olandez al culturii, doamna Rianne Letschert.

III. Expunere temporară la MNIR: Muzeul Național de Istorie a României are în vedere organizarea unei expoziții temporare dedicate pieselor repatriate, cu o durată estimată de aproximativ zece zile. Această expunere va permite prezentarea publică a artefactelor recuperate în condiții de siguranță, înainte de intrarea în procesul de restaurare.

IV. Crearea unui cadru național de expunere: Ministerul Culturii, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României, cu instituții și autorități centrale și locale, structuri asociative precum Rețeaua Națională a Muzeelor din România, își propune să creeze un cadru național coerent de expunere, care să asigure popularizarea și prezentarea adecvată a acestor piese, astfel încât ele să devină accesibile și relevante pentru publicul larg."

Ce se întâmplă în procesul hoților

Comunicatul guvernului precizează că procesul inculpaților aflat în desfășurare în Regatul Țărilor de Jos, Muzeul Național de istorie a României și-a exercitat dreptul de a fi ascultat de către instanță.

În etapele procesuale următoare, se impune ca autoritățile române să susțină în continuare, în mod coordonat, atât eforturile de recuperare, cât și pe cele privind atenuarea efectelor acestui eveniment cu impact semnificativ asupra patrimoniului cultural național.

După repatrierea peiselor de tezaur, România trebuie să restituie o parte din contravaloarea poliței de asigurare.