„Buna guvernare și rezultate pentru români. Aceasta trebuie să fie prioritatea tuturor. Discuția nu este despre persoane, ci despre performanța economică și socială și despre angajamentele asumate față de români”, afirmă europarlamentarul, într-o postare pe Facebook.

El subliniază că, în opinia sa, actuala coaliție „trebuie să performeze”, însă „acest lucru nu s-a întâmplat, iar datele sunt îngrijorătoare”.

Negrescu susține că a analizat date din „surse publice și independente” și că acestea ar demonstra necesitatea unui „diagnostic real” și a unei schimbări de direcție în interiorul coaliției. În acest context, el afirmă că „niciun alt politician care are rezultate atât de slabe n-a beneficiat de o clemență politică o perioadă atât de lungă”, referindu-se la Ilie Bolojan.

Europarlamentarul spune că a „regrupat principalele argumente” care arată, în opinia sa, că este nevoie de o reevaluare a modului în care este gestionată guvernarea și de o repoziționare în raport cu așteptările publicului.