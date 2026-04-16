Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Danemarca (1%), Cehia, Cipru şi Suedia (toate 1,5%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost: România (9%), Croaţia (4,6%) şi Lituania (4,4%).

Comparativ cu situaţia din luna februarie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut doar în trei state membre, a rămas stabilă într-o singură ţară şi a crescut în 23 ţări membre, inclusiv în România (de la 8,3% până la 9%), potrivit Agerpres.

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 2,6% în martie, de la un nivel de 1,9% în februarie. Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,49 puncte procentuale), urmate de preţurile la energie (0,48 puncte procentuale) şi preţurile la alimente, alcool şi ţigări (0,45 puncte procentuale).

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%.

Este a opta lună consecutivă în care inflaţia anuală se menţine la peste 9%, după o perioadă în care a scăzut uşor de la o lună la alta.