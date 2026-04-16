Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Danemarca (1%), Cehia, Cipru şi Suedia (toate 1,5%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost: România (9%), Croaţia (4,6%) şi Lituania (4,4%).
Comparativ cu situaţia din luna februarie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut doar în trei state membre, a rămas stabilă într-o singură ţară şi a crescut în 23 ţări membre, inclusiv în România (de la 8,3% până la 9%), potrivit Agerpres.
În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%.
Este a opta lună consecutivă în care inflaţia anuală se menţine la peste 9%, după o perioadă în care a scăzut uşor de la o lună la alta.