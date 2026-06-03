CCIR deschide primul birou de reprezentare externă, în China, la Guangzhou

Sursă: realitatea.net

Preşedintele Camerei de Comerț şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 3 iunie, o întâlnire oficială cu o delegație cu reprezentare la nivel de guvern provincial, mediu de afaceri, comerț internațional și diplomație economică din provincia Guangdong, condusă de dna Zhang Guozhi, viceguvernator.

Întâlnirea s-a desfăşurat în cadrul misiunii economice organizate de CCIR în Republica Populară Chineză şi a prilejuit discuții privind consolidarea relațiilor economice, comerciale şi culturale dintre România şi una dintre cele mai dinamice provincii ale Chinei.

„Am decis să deschidem la Guangzhou primul birou de reprezentare externă din istoria instituției noastre, un semnal clar al importanței pe care o acordăm acestui parteneriat. Biroul va funcționa ca un punct de contact permanent, facilitând schimburile în ambele sensuri: în domeniul afacerilor, dar şi în cel educațional, pentru companiile româneşti şi chineşti deopotrivă. Suntem încrezători că această prezență instituțională la Guangzhou va contribui la aprofundarea cooperării bilaterale şi va deschide noi oportunități pentru antreprenorii din ambele țări. România şi China construiesc împreună o relație economică solidă, iar CCIR îşi asumă un rol activ în această direcție. Suntem convinşi că apropierea dintre mediile de afaceri ale celor două țări reprezintă fundația pe care se pot construi parteneriate durabile şi reciproc avantajoase”, a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban.

„CCIR joacă un rol foarte important în cooperarea dintre cele două țări, iar provincia Guangdong acordă o importanță deosebită României. Volumele în creştere ale schimburilor noastre comerciale confirmă că există un moment favorabil pe care trebuie să îl valorificăm. Ne dorim să îmbunătățim relațiile bilaterale încurajând companiile româneşti să investească în provincia Guangdong şi, în egală măsură, pe cele chinezeşti în România, dar şi să dezvoltăm schimburile în domeniul turismului, educației, culturii şi sănătății. Relațiile dintre popoarele noastre au o istorie îndelungată în ceea ce priveşte colaborarea pe plan economic, iar aceasta reprezintă cea mai bună bază pe care putem construi viitorul. Suntem convinşi că potențialul acestui parteneriat este departe de a fi atins şi că paşii pe care îi facem astăzi vor aduce beneficii concrete pentru ambele părți”, a declarat dna Zhang Guozhi, viceguvernator al provinciei Guangdong.