Analiza care estimează rezistența la insulină

Glicemia normală nu exclude întotdeauna un dezechilibru metabolic incipient. Uneori, organismul reușește încă să mențină zahărul din sânge în limite normale, dar cu un efort mai mare din partea pancreasului.

Indicele HOMA este un calcul folosit pentru estimarea rezistenței la insulină, pe baza glicemiei și insulinei măsurate à jeun. Practic, poate sugera cât de mult trebuie să muncească organismul pentru a menține glicemia controlată. Este util mai ales în evaluarea riscului metabolic, la persoane cu exces ponderal, sindrom metabolic, ovare polichistice sau antecedente familiale de diabet zaharat, dar nu stabilește un diagnostic de sine stătător.

Interpretarea trebuie făcută de medic, pentru că valorile pot varia în funcție de laborator și de contextul clinic. Un rezultat crescut nu înseamnă automat diabet zaharat, dar poate indica necesitatea unor măsuri de prevenție: scădere ponderală, alimentație echilibrată, activitate fizică și monitorizare. De asemenea, deciziile de tratament nu se iau doar pe baza acestui indice, ci împreună cu glicemia, hemoglobina glicată, profilul lipidic, tensiunea și ceilalți factori de risc.

Ai grijă de tine!

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