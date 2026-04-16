În baza unor declarații publice și a unora obținute pe surse, Realitatea Plus a realizat planul pas cu pas ce ar putea duce la debarcarea lui ilie Bolojabdin fruntea guvernuluiu.
Pasul 1
- Luni, 20 aprilie: PSD votează retragerea sprijinului politic
- Ilie Bolojan primește ultimatum 72 de ore să demisioneze
Pasul 2
- Joi, 23 aprilie: PSD își retrage miniștrii din Guvernul Bolojan
- Ilie Bolojan poate conduce Guvernul încă 45 de zile
Pasul 3
- Miercuri, 13 mai: PSD votează moțiunea de cenzură depusă de opoziție sau poate depune propria moțiune de cenzură
- Încep negocierile pentru formarea unui nou Guvern
