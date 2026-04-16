”Liniştea nu este un lux, este o strategie de dezvoltare. În aprilie 2026, România are nevoie de un parteneriat stabil între stat şi cetăţean. Stabilitatea politică înseamnă, de fapt, predictibilitate şi încredere”, a scris preşedintele Senatului, pe Facebook.

Mircea Abrudean a ținut să precizeze faptul că ”cea mai mare vulnerabilitate a unei ţări este cearta internă”.



”Când suntem uniţi şi predictibili, vocea noastră contează la Washington şi la Bruxelles. Stabilitatea politică se traduce la final în fiscalitate predictibilă, investiţii şi dezvoltare, lucruri despre care nu vorbim suficient, pentru că ele se fac în linişte.

Eu sunt clujean, pentru mine acasă este reperul şi exemplul cel mai bun pe care vi-l pot da că lucrurile bune cresc în linişte. Clujul a devenit un hub de industrie high-tech şi cercetare, unde stabilitatea a atras investiţii care nu vin pentru un an, ci pentru decenii”, a explicat senatorul.

”În timp ce noi ne pierdem în polemici la televizor, la Jucu şi în centrul Clujului, 3.500 de ingineri români proiectează viitorul mobilităţii globale. Bosch a ales să investească încă 100 de milioane de euro aici nu pentru că am promis scutiri de moment, ci pentru că au găsit un ecosistem predictibil. Grupul german Knauf a investit peste 70 de milioane de euro într-o fabrică de materiale de izolaţie, ridicată de la zero într-o perioadă de incertitudine europeană”, a mai spus Abrudean.



Potrivit liberalului, ”România este mai aproape ca oricând de aderarea la OCDE, clubul celor mai selecte economii ale lumii, unde, odată finalizat acest proces, va fi parte la cele mai importante decizii privind investiţiile şi economia”.



”De ce am periclita ceva de care suntem atât de aproape de a câştiga? De ce nu ne place liniştea?”, a conchis președintele Senatului.