Potrivit lui Nazare, dialogul „confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA”. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale în domeniul energetic, cu accent pe securitate, investiții strategice și rolul României ca hub regional.

Alexandru Nazare: „Am abordat oportunități de finanțare și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”

„Am abordat oportunități de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune.”, a declarat Nazare, subliniind că întâlnirea are o miză majoră în contextul competiției globale pentru resurse și al reducerii dependențelor strategice.

Consiliul pentru Dominanță Energetică, condus de Jarrod Agen, funcționează ca un grup de lucru cu influență directă în administrația americană, coordonând domenii precum energia, mediul, comerțul și politica externă.

„România este foarte bine poziționată în acest context, cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice și capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii. Din perspectiva Ministerului Finanțelor, prioritatea este să valorificăm această oportunitate, prin atragerea de investiții, susținerea proiectelor strategice și prin consolidarea poziției României ca partener predictibil și competitiv.”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Nazare a afirmat că parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv dialogul direct cu structuri cheie ale administrației de la Washington, este esențial pentru transformarea acestor oportunități în rezultate concrete pentru economia românească.