Anunțul vine din partea autorităților diplomatice române, care confirmă că lucrările de reabilitare sunt aproape de final.

Lucrările de pe partea bulgară, în faza finală

Podul se află în proces de modernizare încă din anul 2024, iar intervențiile au afectat semnificativ fluxul de trafic între cele două state.

Pe durata lucrărilor, circulația a fost restricționată, iar efectele s-au resimțit imediat: cozi lungi, întârzieri majore și blocaje frecvente atât pentru transportatori, cât și pentru turiști.

Potrivit informațiilor transmise de autorități și preluate de Libertatea, lucrările de pe partea bulgară au ajuns în etapa finală, iar infrastructura urmează să fie complet funcțională în perioada următoare.

Anunț oficial: redeschidere completă din iulie

Ambasadoarea României în Bulgaria, Brândușa Predescu, a confirmat că circulația pe Podul Prieteniei ar putea reveni la normal la începutul lunii iulie.

Aceasta a explicat că restricțiile actuale sunt cauzate de lucrările de reabilitare de pe partea bulgară, dar că acestea se apropie de final.

„Traficul pe podul Giurgiu–Ruse se desfășoară cu dificultate pentru că există lucrări de reabilitare pe partea bulgară. Vestea bună este că aceste lucrări se vor finaliza în curând, conform informațiilor primite de la autoritățile bulgare. La începutul lunii iulie, podul va fi redeschis pe ambele sensuri, ceea ce înseamnă că se va putea circula din nou fără dificultăți”, a declarat aceasta, potrivit TVR Info.

„Coșmarul” șoferilor de la frontieră

Pentru șoferii de camion și pentru cei care traversează frecvent granița, Podul Prieteniei a devenit în ultimele luni un punct critic pe hartă.

Timpul de așteptare a crescut constant în perioadele de vârf, iar blocajele au afectat atât transportul de marfă, cât și fluxul turistic dintre România și Bulgaria.

Redeschiderea completă este așteptată să reducă semnificativ aglomerația și să fluidizeze circulația pe una dintre cele mai importante rute de legătură dintre cele două state.

Un proiect strategic pentru regiune

Modernizarea Podului Giurgiu–Ruse face parte dintr-un proiect mai amplu de cooperare între România și Bulgaria, menit să îmbunătățească infrastructura transfrontalieră și capacitatea de transport.

Podul reprezintă o legătură esențială nu doar pentru traficul local, ci și pentru rutele comerciale europene, fiind una dintre principalele artere rutiere dintre cele două țări.

Revenirea la circulația normală, așteptată în iulie

Dacă lucrările vor fi finalizate conform calendarului anunțat, luna iulie va marca revenirea la circulația completă pe Podul Prieteniei, fără restricțiile actuale.

Autoritățile mizează pe o reducere semnificativă a timpilor de așteptare și pe o mai bună predictibilitate pentru traficul de la frontieră, mai ales în perioadele aglomerate de vară.

