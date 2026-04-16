Oferta vine de la o firmă înființată recent, în 2024, și vizează preluarea integrală a activelor fostei mari unități de producție din perioada comunistă.

Ofertă de 12,35 milioane de euro pentru întreaga platformă

Societatea Enires SRL a înaintat o propunere de achiziție în valoare de 12,35 milioane de euro, sumă la care se adaugă TVA, pentru preluarea completă a platformei industriale Titan Mașini Grele.

Potrivit datelor din piață, valoarea de evaluare a activelor este de aproximativ 15,45 milioane de euro, ceea ce înseamnă că oferta se situează sub nivelul estimării actuale.

Cine este investitorul care a venit cu oferta

Enires SRL a fost înființată în 2024 și are un capital social de aproximativ 5 milioane de lei. Activitatea principală declarată este producția de energie electrică din surse neregenerabile, scrie Profit.ro.

Compania este deținută în proporții egale de Yavuz Kemal și Fatma Batum, fiecare controlând câte 50% din capital.

Yavuz Kemal a fost implicat anterior în sectorul imobiliar și turistic, fiind asociat până în 2021 cu aproximativ 24% din acțiunile Majestic Tourism SA, compania care a operat fostul hotel Majestic de pe Calea Victoriei. Ulterior, clădirea a fost reconvertită în apartamente și spații de birouri.

Cine controlează activele Titan Mașini Grele

Activele platformei industriale sunt deținute prin societatea Itaco International SRL, controlată de Christiane și Sandra Yared, din Liban.

Compania se află în insolvență, iar bunurile sunt garantate în favoarea principalilor creditori bancari, Banque Banorient France și BRD Groupe Société Générale.

Ce include fosta platformă industrială

Amplasamentul are o suprafață de aproape 5 hectare și cuprinde o infrastructură industrială complexă, specifică producției grele.

În interior se regăsesc:

trei hale de producție

o clădire de birouri cu cinci etaje

instalații industriale și utilități

poduri rulante și platforme betonate

terenuri adiacente neocupate

Proprietatea este promovată ca având un potențial ridicat de reconversie, putând fi transformată în viitor pentru activități industriale, logistice, comerciale sau chiar proiecte rezidențiale și mixte.

De la gigant industrial la insolvență

Titan Mașini Grele SA, cunoscută anterior ca Întreprinderea de Mașini Unelte și Agregate București (IMUAB), a fost construită în anii ’60 și privatizată la finalul anilor ’90.

Compania a intrat în insolvență în 2023, după o perioadă dificilă de funcționare, în care inclusiv pandemia COVID-19 a afectat semnificativ activitatea operațională. Potrivit informațiilor din piață, în acea perioadă au fost înregistrate și decese în rândul angajaților.

Ce urmează pentru platformă

Procesul de valorificare a activelor continuă în cadrul procedurii de insolvență, iar oferta venită din partea Enires SRL reprezintă unul dintre primii pași concreți în direcția unei posibile tranzacții majore pentru unul dintre cele mai mari foste ansambluri industriale din Capitală.

