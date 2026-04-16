Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), este vorba despre prima unitate dintr-un lot de 13 trenuri care vor fi operate de compania privată InterRegional Călători, în urma unei licitații publice câștigate pentru acest contract.

Primul dintr-un lot mai mare de trenuri moderne

Contractul dintre Alstom și ARF prevede livrarea a 37 de trenuri electrice interregionale noi, destinate modernizării principalelor rute feroviare din țară.

Cele 13 trenuri atribuite operatorului InterRegional Călători fac parte dintr-un proiect pilot prin care România încearcă introducerea pe scară mai largă a materialului rulant modern pe rute interregionale.

Potrivit ARF, prin acest demers se urmărește alinierea la cerințele europene și naționale privind atribuirea contractelor de servicii publice, cu obiective precum reducerea costurilor, scăderea subvențiilor unitare și îmbunătățirea calității serviciilor pentru pasageri.

Pe ce rute vor circula trenurile noi

Cele 13 trenuri vor fi introduse treptat pe mai multe trasee importante din țară, printre care:

București Nord – Brașov – Cluj-Napoca

București Nord – Brașov

Brașov – Deda – Cluj-Napoca

Cluj-Napoca – Deva – Timișoara Nord

Aceste rute sunt parte dintr-un plan mai amplu de conectare a marilor orașe prin trenuri electrice moderne.

Un proiect finanțat din fonduri europene

Proiectul este coordonat de Ministerul Transporturilor și este derulat în două etape, finanțate prin programe europene majore: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027.

Durata totală a implementării este de 24 de luni, iar obiectivul principal este modernizarea transportului feroviar interregional, creșterea eficienței și îmbunătățirea conectivității între Capitală și marile orașe.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 1.708.996.863,41 lei, structurată astfel:

- 1.213.523.359,27 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din fonduri (FEDR);

- 214.151.181,05 lei – bugetul propriu al beneficiarului;

- 281.322.323,09 lei – cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Întârzieri, livrări incomplete și dispute pe contract

Deși proiectul este unul amplu, implementarea sa a fost întârziată semnificativ. La doi ani după termenul inițial, doar 10 din cele 37 de trenuri Alstom Coradia Stream au ajuns în România, iar doar șase sunt în circulație în prezent.

Întârzierile au generat penalități de peste 415 milioane de lei, iar disputa dintre Alstom și Autoritatea pentru Reformă Feroviară a ajuns în prezent la arbitraj comercial.

Conform calendarului inițial, primul tren ar fi trebuit livrat în 2023, iar toate cele 37 de unități urmau să fie în România până în decembrie 2024.

Premieră pe calea ferată. Primul tren operat de o firmă privată, introdus în circulație în baza unui contract atribuit prin licitație publică