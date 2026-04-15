Trenul InterRegio 16575, deservit de operatorul InterRegional Călători, marchează o premieră pentru piața transportului feroviar din România.

Potrivit ARF, aceasta este prima etapă din procesul de tranziție către un sistem de contractare exclusiv competitiv, prin care serviciile publice de transport feroviar vor fi atribuite doar prin proceduri de achiziție transparentă, nu direct către operatori.

Din 24 decembrie 2023, toate statele membre ale Uniunii Europene aplică acest principiu pentru acordarea contractelor de servicii publice.

Atribuirea celor 13 trenuri operate de InterRegional Călători s-a realizat printr-o procedură pilot organizată pe platforma Bursei Române de Mărfuri (BRM). Noile rame electrice vor circula pe rutele: București Nord – Brașov – Cluj Napoca, București Nord – Brașov, Brașov – Deda – Cluj Napoca și Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Proiectul face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii feroviare, desfășurat în două etape. Prima a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020, iar cea de-a doua este cofinanțată prin Programul Transport 2021–2027. Obiectivul principal vizează conectarea Bucureștiului cu marile centre urbane, reducerea timpilor de călătorie și creșterea calității serviciilor feroviare.

Investiția totală se ridică la aproximativ 1,7 miliarde de lei.