Rezultatul indică o concluzie care a surprins mulți observatori: în frunte nu se află Statele Unite și nici Marea Britanie, ci o țară europeană care a reușit să le depășească pe ambele.

Unde merită să emigrezi în 2026

Decizia de a emigra este una dintre cele mai importante ale vieții, iar alegerea destinației nu poate fi tratată superficial. Veniturile, stabilitatea economică, accesul la educație, sistemul medical, siguranța și perspectivele de carieră sunt elemente esențiale care influențează direct calitatea vieții într-o țară nouă.

Henley Opportunity Index 2026 compară aceste criterii pentru a evidenția statele în care șansele de dezvoltare sunt cele mai ridicate, în special pentru cei care urmăresc oportunități profesionale și educaționale.

În fruntea acestui clasament se află un stat european.

Elveția domină clasamentul global

Elveția ocupă prima poziție în Henley Opportunity Index 2026, fiind considerată cea mai atractivă destinație pentru cei care iau în calcul emigrarea.

Țara a obținut un scor total de 86%, susținut de un nivel ridicat al veniturilor și de o economie stabilă. În clasament urmează Singapore, cu 81%, și Australia, cu 80%.

Marea Britanie și Statele Unite se situează la egalitate, fiecare cu 79%, în timp ce Canada înregistrează un scor de 78%.

Educația și piața muncii schimbă ierarhia globală

Analiza arată că statele cu sisteme educaționale solide și piețe ale muncii dezvoltate reușesc să domine topurile internaționale.

Singapore se remarcă în special prin oportunitățile de angajare, în timp ce Australia este apreciată pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și pentru stabilitatea generală.

În aceeași categorie se regăsesc și țări precum Austria, Italia, Emiratele Arabe Unite, Noua Zeelandă și Hong Kong, fiecare cu puncte forte diferite, de la economie la calitatea vieții sau fiscalitate.

Diferențe mari între statele europene

Clasamentul evidențiază și diferențe semnificative între țările europene.

Austria și Italia apar în zona superioară a listei, însă cu scoruri mai modeste comparativ cu liderii globali. Grecia și Portugalia se află spre finalul primei jumătăți a clasamentului, cu scoruri de 59% și 61%, fiind afectate în principal de oportunitățile de carieră și nivelul veniturilor.

În ciuda acestor diferențe, unele dintre aceste state continuă să fie apreciate pentru calitatea vieții și stabilitatea socială.

TOP 15 cele mai bune țări pentru emigrare în 2026

Elveția – 86%

Potențial ridicat de câștig, economie stabilă și condiții de viață foarte bune. Singapore – 81%

Piață a muncii foarte competitivă și oportunități profesionale extinse. Australia – 80%

Calitate ridicată a vieții și stabilitate pe termen lung. Marea Britanie – 79%

Acces la educație de top și economie puternică. Statele Unite – 79%

Oportunități ridicate de carieră și venituri. Canada – 78%

Stabilitate economică și standard de viață ridicat. Austria – 69%

Economie stabilă și condiții bune de trai. Emiratele Arabe Unite – 68%

Avantaje fiscale și piață a muncii dinamică. Noua Zeelandă – 67%

Siguranță și calitate ridicată a vieții. Hong Kong – 65%

Sector financiar puternic și oportunități de câștig. Italia – 65%

Calitate a vieții ridicată, dar oportunități mai limitate. Letonia – 62%

Mobilitate economică în creștere. Malta – 62%

Mediu stabil și atractiv pentru emigranți. Portugalia – 61%

Calitate bună a vieții, dar venituri mai reduse. Grecia – 59%

Destinație populară, însă cu oportunități economice mai scăzute.

