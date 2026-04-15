„Singura variantă este ca ăștia să zică, bă, asta e, nu putem să mai stăm împreună, ne compromitem și așa, hai la anticipate.

De ce nu vor anticipate? Pentru că toți știu că sondajele reale le arată cu excepția AUR că la viitoarele alegeri anticipate fiind ele vor obține mai puține mandate și atunci, greu, de-aia Grindeanu se străduiește cumva așa să mai fabrice niște sondaje de opinie în care să-i amțească pe PSDiști, pe parlamentari în primul rând, că ei sunt cei care trebuie să voteze că: „bă, dacă ieșim acum și ne îndreptăm spre anticipate chiar și cu riscul anticipatelor, obținem mai multe mandate decât cele pe care le-am obținut în 2024”.

Vor nu vor, la un moment dat s-ar putea să fie obligați de realitatea politică să accepte această variantă politică și socială, mai ales, scuzați-mă, să accepte această variantă a anticipatelor. Deci cam asta este, ăsta este tabloul politic în care ne aflăm în momentul de față.”, a declarat Robert Turcescu.