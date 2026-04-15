În locuri precum Acropole, purtarea tocurilor înalte este interzisă. Marmura veche de mii de ani este deja afectată de numărul mare de vizitatori, iar încălțămintea cu toc subțire accelerează deteriorarea. Cei care nu respectă regula pot fi opriți la intrare, li se poate refuza accesul sau pot primi amenzi care ajung până la 900 de euro.

Reguli dure în trafic

În trafic, Grecia aplică sancțiuni ferme, mai ales când este vorba despre siguranța copiilor. Fumatul într-o mașină în care se află un minor sub 12 ani este pedepsit sever, cu amenzi care pot ajunge la 3.000 de euro și suspendarea permisului pentru o lună.

În același timp, sistemele de monitorizare cu inteligență artificială detectează rapid abaterile, iar sancțiunile pentru viteză, telefon la volan sau trecerea pe roșu vin fără întârziere. Parcarea ilegală, mai ales în zonele turistice, poate duce nu doar la amendă, ci și la ridicarea plăcuțelor și suspendarea permisului.

Alte reguli care pot aduce probleme

În muzee și situri arheologice, atingerea exponatelor este strict interzisă, chiar și în aer liber, pentru a proteja patrimoniul. De asemenea, în multe zone turistice există restricții legate de consumul de apă, iar folosirea acesteia pentru activități precum spălarea mașinilor nu este acceptată.

Un alt aspect des întâlnit este utilizarea aerului condiționat. Lăsarea lui pornit atunci când turiștii nu sunt în cameră duce la costuri ridicate și este descurajată, mai ales în contextul consumului mare de energie din sezonul estival.