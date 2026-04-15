Totul a ieșit la iveală după un apel la 112 făcut de reprezentantul lăcașului de cult. Potrivit IPJ Vâlcea, bărbatul ar fi forțat cutiile de donații și ar fi luat banii din interior.

„La data de 14 aprilie, Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea a fost sesizată, prin 112, de către reprezentantul unei unități de cult din municipiu, cu privire la faptul că o persoană de sex masculin ar fi sustras suma de aproximativ 8.000 de lei din două cutii de donații amplasate în interiorul lăcașului de cult, prin forțarea acestora”, se arată într-un comunicat.

Suspectul, prins cu obiecte folosite la spargeri

Polițiștii de investigații criminale au reușit să identifice rapid un suspect care corespundea descrierii. Este vorba despre un bărbat din București.

„Acesta a fost depistat, iar în urma controlului corporal și al bagajelor pe care le avea asupra sa au fost identificate obiecte susceptibile a fi fost utilizate la comiterea infracțiunii”, au transmis anchetatorii.

Din cercetările făcute până acum, bărbatul este bănuit că ar fi comis și un alt furt, pe 7 aprilie, tot dintr-un lăcaș de cult din Râmnicu Vâlcea. A fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Vâlcea. Urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide ce măsuri vor fi luate mai departe.