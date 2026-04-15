Potrivit Financial Times, JPMorgan, Citi și Wells Fargo au cumulat profituri de peste 25 de miliarde de dolari între ianuarie și martie, în contextul mișcărilor bruște de pe piețele de mărfuri și al schimbării așteptărilor privind evoluția dobânzilor.

Marile bănci ale lumii, rezultate financiare istorice în primul trimestru al 2026

JPMorgan a înregistrat cele mai mari venituri din activitatea de tranzacționare din istoria băncii, de 11,6 miliarde de dolari, și un profit net de 16,5 miliarde de dolari, cu 13% peste nivelul din perioada similară a anului trecut și peste estimările analiștilor.

Deși domină constant piața de trading, banca a depășit în acest trimestru rivala Goldman Sachs cu 2,3 miliarde de dolari. Directorul financiar Jeremy Barnum a declarat că volatilitatea recentă „nu a fost de tipul care reduce activitatea clienților”, ci a creat oportunități pentru traderi.

Citi a raportat cel mai ridicat nivel al veniturilor din ultimul deceniu, de 7,2 miliarde de dolari, și o creștere de 42% a profitului net, până la 5,8 miliarde.

Rentabilitatea capitalului propriu tangibil a ajuns la 13,1%, peste ținta anuală estimată. CEO-ul Jane Fraser a anunțat că procesul amplu de reorganizare a băncii este „aproape finalizat” și că printre măsurile adoptate se numără vânzarea de active și concedieri masive.

Wells Fargo, mai orientată spre creditare și servicii bancare tradiționale, a raportat un profit trimestrial de 5,3 miliarde de dolari, în urcare cu 7%. Portofoliul său de credite a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, la mai puțin de un an după eliminarea plafonului de active impus ca sancțiune. Directorul financiar Mike Santomassimo a avertizat totuși că scumpirea petrolului „se resimte în cheltuielile totale”, dar fără să afecteze semnificativ consumul gospodăriilor.

Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, a subliniat că economia americană rămâne rezilientă, în ciuda „unui set complex de riscuri” generate de tensiunile geopolitice și costurile energetice mai mari: „Oamenii au locuri de muncă și salarii, iar energia reprezintă o parte relativ mică din cheltuielile lor.”