Potrivit autorităților, suspecta, identificată drept Shomua Abu Abed, a fost reținută în luna martie, însă ar fi transmis informații unui agent străin încă din octombrie, în schimbul unor plăți în criptomonede.

Anchetatorii susțin că femeia ar fi desfășurat mai multe misiuni, printre care fotografierea unor obiective de securitate din Israel, baze ale Forțele de Apărare ale Israelului, precum și rafinăria din Haifa. De asemenea, aceasta ar fi transmis informații despre un cetățean israelian, fost oficial în domeniul securității.

Cazul se înscrie într-un fenomen mai amplu: în ultimii doi ani, poliția israeliană a arestat peste 50 de suspecți de spionaj pentru Iran, în aproximativ 38 de cazuri făcute publice.