În ciuda măsurilor aplicate în perioada următoare, specialiștii avertizează că prețurile carburanților ar putea urca din nou, chiar și cu până la 1 leu și 50 de bani pe litru. În prezent, motorina standard costă 9,67 lei, iar benzina 9,10 lei.

Secretarul american al energiei anunță că petrolul ar putea atinge noi maxime de preț în săptămânile următoare. Companiile aeriene europene au cerut deja Uniunii Europene intervenții urgente, avertizând că o scumpire semnificativă ar putea destabiliza piața, în contextul războiului care continuă, chiar dacă strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă parțial.

În prezent, barilul se menține sub pragul de 100 de dolari, dar experții spun că evoluțiile din viitorul apropiat ar putea aduce o creștere accelerată.

Producția mondială de petrol a scăzut abrupt în luna martie, cu peste 10 milioane de barili pe zi, cea mai mare reducere din istorie, ceea ce ar putea duce nu doar la majorări la pompă, ci și la scumpiri la raft.