SUA și Australia revizuiesc acordul AUKUS privind submarinele nucleare

Sursă: Realitatea.Net

Australia și Statele Unite au anunțat că vor „raționaliza” acordul AUKUS privind achiziția de submarine cu propulsie nucleară, în cadrul unor discuții desfășurate la Dialogul de la Shangri-La din Singapore. În cadrul parteneriatului de apărare AUKUS, încheiat în 2021, din care mai face parte Regatul Unit, Australia urmează să primească cel puţin trei submarine cu propulsie nucleară de tip Virginia, din Statele Unite, în decurs de 15 ani.

Vicepremierul australian al Apărării Richard Marles, secretarul american al Apărării Pete Hegseth şi ministrul britanic al Apărării John Healey au confirmat sâmbătă această ajustare a acordului cu privire la submarine într-o declaraţie comună, relatează AFP.

"Vicepremierul şi secretarul au salutat abordarea propusă în vederea raţionalizării achiziţionării de către Australia a unor submarine de clasa Virginia (VCS) care simplifică gestionarea lanţului aprovizionării şi cerinţele operaţionale şi de mentenanţă şi optimizează costurile", se arată în comunicat.

"Această abordare va permite Australiei să dobândească trei VCS în serviciu în loc de un amestec de VCS noi şi în serviciu", se precizează în comunicat.

Australia urma, iniţial, să primească două submarine de clasa Virginia la mâna a doua şi unul nou.

Marina americană dispune de 24 de bastimente de clasa Virginia, însă şantierele navale americane întâmpină dificultăţi în atingerea obiectivelor de producţie stabilite la două submarine noi pe an.

În Statele Unite, unele voci întreabă gălăgios de ce Washingtonul vinde submarine cu propulsie nucleară Australiei fără ca mai înainte să-şi reconstituie propriile forţe militare.

Programul AUKUS al submarinelor se află în centrul strategiei apărării australiene şi ar putea costa 235 de miliarde de dolari pe o perioadă de 30 de ani, potrivit unor previziuni ale Guvernului.