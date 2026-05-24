Înșelătoria cu etichetele de la raft, ce a descoperit ministrul Agriculturii: „Nu am putut verifica dacă produsul e românesc”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna trage un semnal de alarmă în legătură cu etichetele de pe caserolele cu carne de porc din magazine. Oficialul spune că, de multe ori, informațiile sunt greu de înțeles, iar cumpărătorii nu își pot da seama clar dacă produsul este românesc sau din import.

Mai mult, ministrul a povestit că inclusiv lui i-a fost dificil să citească etichetele atunci când a mers într-un supermarket. În acest context, autoritățile iau în calcul schimbarea regulilor de etichetare, astfel încât originea cărnii să fie afișată mai clar și mai ușor de înțeles pentru consumatori.

„Am fost într-un un magazin din curiozitate. Am intrat și am încercat să identific în caserolă porcul românesc și porcul de afară.

Nu mai văd cum vedeam la 20 de ani. Acum am vederea mai... și n-am avut ochelari, nu pot. Și mi-a fost greu să citesc de unde vine carnea de porc, nu pe toate caserolele, nu pe toate produsele, dar au fost foarte multe produse unde a fost aproape imposibil.

Mi-au luat 3 minute până am identificat și am deslușit. Dincolo de formele de sprijin pentru ferme, trebuie să multiplicăm acele inițiative bune care la nivelul marilor retaileri au adus la o creștere a consumului de carne de porc din România.

Carnea provenită din purcel născut în România, cu un Ro, porc îngrășat în România, încă un Ro și procesat în România încă un Ro, 3 Ro înseamnă un lanț sănătos.”, a declarat Tanczos Barna.