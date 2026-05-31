România și Țările de Jos discută întărirea apărării pe Flancul Estic. Mesajul Oanei Țoiu

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul său din Țările de Jos, Tom Berendsen, despre întărirea capacității comune de apărare, inclusiv consolidarea posturii aliate pe Flancul Estic.

"Am discutat cu ministrul de Externe Tom Berendsen despre priorităţile privind întărirea capacităţii comune de apărare. România are un parteneriat puternic cu Regatul Ţărilor de Jos. I-am mulţumit omologului meu pentru mesajul de solidaritate primit după incidentul extrem de grav în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuinţe pe teritoriul României şi a rănit cetăţeni români. I-am mulţumit pentru mesajul ferm şi neîntârziat de solidaritate al Regatului Ţărilor de Jos şi pentru condamnarea clară a acestui act iresponsabil al Rusiei", a transmis Oana Ţoiu, într-o postare pe Facebook .

Ea a adăugat că în astfel de momente "contează enorm să ştim că avem alături parteneri pe care ne putem baza".

"Apreciem angajamentul Regatului Ţărilor de Jos faţă de securitatea Flancului Estic al NATO prin militarii care supraveghează spaţiul nostru aerian şi cele 18 aeronave F-16 de la baza aeriană 86 Borcea pe care le-a transferat României întărind astfel prezenţa aliată constantă în România. Am fost de acord asupra unui lucru esenţial: postura aliată pe Flancul Estic trebuie să rămână solidă pentru că securitatea noastră se construieşte împreună. I-am transmis, de asemenea, aprecierea pentru poziţiile publice clare ale partidelor politice din coaliţia de guvernare", a mai spus ministrul român de Externe.