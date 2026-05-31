Turiști salvați după ce au rămas blocați pe un traseu din Argeș, într-o zonă frecventată de urși

Doi turiști care au rămas blocați sâmbătă seara pe traseul din Canionul Valea lui Stan, județul Argeș, au fost recuperați de salvamontiști, după o intervenție care a durat aproape patru ore. În zonă fusese semnalată prezenţa mai multor urşi, astfel că a fost solicitat şi sprijinul jandarmilor montani.

Potrivit reprezentanţilor Salvamont Argeş, doi turişti au solicitat ajutor după ce au rămas blocat, sâmbătă seara, pe traseul din Canionul Valea lui Stan.

”După aproape patru ore de efort, turiştii au fost recuperaţi şi coborâţi în siguranţă. Cei doi au intrat pe traseu fără echipament adecvat, fără lanterne şi încălţaţi necorespunzător pentru dificultatea canionului”, au transmis salvamontişti.

Urși semnalați pe traseu

Ei au menţionat că, sâmbătă, în zona de ieşire din Canion a fost semnalată prezenţa mai multor urşi, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul jandarmilor montani din cadrul IJJ Argeş.

Mesajul salvamontiștilor: „Muntele nu iartă improvizațiile”

”Salvatorii montani şi jandarmii montani intervin indiferent de oră, vreme sau gradul de dificultate al misiunii, dar trebuie să ştiţi că muntele nu iartă improvizaţiile”, au atras atenţia salvamontiştii.

Ei le recomandă celor care merg în drumeţii să se informeze înainte de plecare despre starea vremii şi a traseului, să se echipeze corespunzător gradului de dificultate al traseului, să aibă întotdeauna o lanternă frontală, să evite traseele dificile dacă nu aveţi experienţă şi să ţină cont de avertizările privind prezenţa animalelor sălbatice.