Acuzații grave după maratonul unde 16 oameni au căzut în râpă: „Aveam nevoie de corzi de siguranță, nu au fost montate”
24 mai 2026, 12:11
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Noi imagini șocante și acuzații grave în legătură cu maratonul din Munții Bucegi, acolo unde 16 oameni au căzut în râpă. Participanții revoltați spun că organizatorii au dat dovadă de o lipsă uriașă de profesionalism în ceea ce privește siguranța concurenților.
Sportivii acuză că zonele de alergare nu au fost conforme, iar măsurile de siguranță au lipsit, deși condițiile meteo nu au fost favorabile. Concurenții de la cursele de 80 și 100 de kilometri au fost cei mai expuși pericolului, exact unde s-au produs și incidentele teribile.
„Era nevoie de montarea unor corzi în porțiunile periculoase. Dar cine să se obosească să le pună?”, au transmis participanții pe Facebook.
