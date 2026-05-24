Un cântăreț turc a luat foc pe scenă de la artificii - VIDEO

Clipe de panică la un concert din Izmir, Turcia. Cântărețul a luat foc pe scenă, după ce artificiile instalate pe podea s-au aprins. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Imaginile au fost filmate de un spectator. Pe filmare este surprins momentul când solistul s-a apropiat de public, moment în care s-au pornit artificiile din podea și i-au ars părul.

Din fericire bărbatul nu a fost rănit și și-a continuat concertul care se desfășura deja în condiții dificile din cauza ploii.