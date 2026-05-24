Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Un cântăreț turc a luat foc pe scenă de la artificii - VIDEO
24 mai 2026, 12:14
Actualizat: 24 mai 2026, 12:15
Tan Taşçı
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Clipe de panică la un concert din Izmir, Turcia. Cântărețul a luat foc pe scenă, după ce artificiile instalate pe podea s-au aprins. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Imaginile au fost filmate de un spectator. Pe filmare este surprins momentul când solistul s-a apropiat de public, moment în care s-au pornit artificiile din podea și i-au ars părul.
Din fericire bărbatul nu a fost rănit și și-a continuat concertul care se desfășura deja în condiții dificile din cauza ploii.
Citește și:
- 13:32 - Dramă în familia lui Trump, fosta noră, Vanessa, are cancer
- 13:26 - Ana Maria Păcuraru, transmisiune exclusivă din Orașul Interzis: „România joacă un rol pe care nu întotdeauna îl conștientizează”
- 13:14 - Mitică Dragomir: „Dacă eram președinte, îl puneam premier pe Georgescu. Mai devreme sau mai târziu vom avea un guvern PSD-AUR”
- 12:38 - Doliu uriaș în handbalul românesc. S-a stins din viață unul dintre cei mai importanți antrenori
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News